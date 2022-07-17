17 Июля 2022 15:51

Юные теннисисты из Казахстана стали победителями трех турниров в Европе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередная игровая неделя на турнирах серии Tennis Europe и ITF Juniors выдалась успешной для юных теннисистов из Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации Федерации тенниса Казахстана, во Франции на турнире La Balle Mimosa Loire-Atlantique серии TE первой категории среди игроков до 14 лет чемпионами в парном разряде среди мальчиков и девочек стали казахстанцы. Ариана Гогулина и Сатима Тореген нанесли поражение третьей сеянной паре соревнования Софье Хетлеровой (Чехия)/Софье Криворучке (Украина) – 6:3, 7:6 (7:0). Дамир Жалгасбай в дуэте с Даниэлем Тазабековым одержали волевую победу над японцами Рен Матцурума/Рио Табата со счетом 6:1, 3:6, 10:6.

Еще один казахстанец Ансар Ниеткалиев также стал победителем турнира в парном разряде. На соревновании серии ТЕ среди игроков до 12 лет второй категории в Гданське (Польша) Ансар в дуэте с американцем Камелотом Карнело победил местных теннисистов братьев Войт со счетом 6:2, 2:0 (отказ).

В Грузии на турнире серии ITF Juniors среди игроков до 18 лет очередной трофей в парном разряде завоевала Инкар Дюсебай, которая в дуэте с британкой Габби Паскаус взяла верх над Ульяной Романовой (Казахстан)/Дианой Хайдаршиной (Россия) – 6:3, 6:4. В одиночном разряде Инкар дошла до полуфинала.