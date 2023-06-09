Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Юные танцовщицы из Атырауской области завоевали Гран-при международного конкурса

Автор:  
Виктор Сутягин
9 Июня 2023, 20:39
Юные танцовщицы из Атырауской области завоевали Гран-при международного конкурса Фото: пресс- служба акимата Макатского района

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Танцовщицы школы искусств им. Р. Габдиева поселка Доссор Макатского района Атырауской области вернулись с победой с международного творческого конкурса Zhuldyz art Kazakhstan, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу районного акимата.

Конкурс проходил в столице Узбекистана - городе Ташкенте. Всего в нем приняли участие свыше 800 школьников. По итогам международного творческого состязания танцевальные группы «Гауһартас» и «Айханша» из Доссорской школы искусств им. Р. Габдиева стали лучшими в номинации «Танцы». Они завоевали Гран-при, исполнив танцы «Молдавские девчата» и «Балдәурен».

Заместитель акима района Ербол Ермагамбетов выразил признательность победителям международного конкурса, отметив, что их достижение значимо не только для района, но и всей страны. Методист по воспитательной работе и дополнительному образованию районного отдела образования Дулат Тастаев пожелал молодым танцовщицам дальнейших побед.

photo

Руководитель танцевальной группы Нургуль Еркинкызы подчеркнула, что очень гордится своими воспитанницами, отметив, что они смогли доказали свой талант не только в Казахстане, но и за его пределами.


Атырауская область   Культура  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
По БАКАД запустили автомобильное движение
По БАКАД запустили автомобильное движение