Юные танцовщицы из Атырауской области завоевали Гран-при международного конкурса

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Танцовщицы школы искусств им. Р. Габдиева поселка Доссор Макатского района Атырауской области вернулись с победой с международного творческого конкурса Zhuldyz art Kazakhstan, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу районного акимата.

Конкурс проходил в столице Узбекистана - городе Ташкенте. Всего в нем приняли участие свыше 800 школьников. По итогам международного творческого состязания танцевальные группы «Гауһартас» и «Айханша» из Доссорской школы искусств им. Р. Габдиева стали лучшими в номинации «Танцы». Они завоевали Гран-при, исполнив танцы «Молдавские девчата» и «Балдәурен».

Заместитель акима района Ербол Ермагамбетов выразил признательность победителям международного конкурса, отметив, что их достижение значимо не только для района, но и всей страны. Методист по воспитательной работе и дополнительному образованию районного отдела образования Дулат Тастаев пожелал молодым танцовщицам дальнейших побед.

Руководитель танцевальной группы Нургуль Еркинкызы подчеркнула, что очень гордится своими воспитанницами, отметив, что они смогли доказали свой талант не только в Казахстане, но и за его пределами.