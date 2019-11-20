Юные танцоры из Нур-Султана выиграли конкурс в Санкт-Петербурге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Санкт-Петербурге столичный танцевальный коллектив «Dreamers dance team» принял участие в IX суперфинале международного проекта «Салют талантов» Artcon Music фестивального сезона 2018-2019 годов и представил, по мнению жюри, лучшее танцевальное шоу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам премии-шоу ТОП-10 танцоров из Нур-Султана признали лучшими среди более чем 2500 юных дарований из 76 различных городов России, Казахстана, Азербайджана, Абхазии, Узбекистана, Финляндии, Чехии, Эстонии, Германии.

Творческое объединение «Салют талантов», работающее при поддержке Министерства культуры РФ, известно своими высокими стандартами при организации подобных мероприятий. Последний конкурс стал суперфиналом, к которому допускаются только творческие коллективы и солисты – лауреаты l-й степени международных конкурсов, проходивших в течение учебного года. То есть это изначально состязание сильнейших детских коллективов.





Столичный коллектив стал обладателем Гран-при XXVIII International Youth Arts Fesrival-Contest «Paris, jet’aime!», проведенного «Салютом талантов» в Париже, в марте текущего года. В целом, в течение двух последних лет в копилке наград Гран-при таких конкурсов, как Международный танцевальный чемпионат «Живи танцуя», V Международный многожанровый конкурсе-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Музыкальный фейерверк», Международный фестиваль «Mega festival», III Международный фестиваль искусств «Рейтинг успеха» «Кубок профессионалов», а также много других призовых мест в различных конкурсах.

«Сам формат проведения суперфинала был очень насыщенным, - рассказала руководитель коллектива, педагог-хореограф, тренер художественной гимнастики в «Dream Way dance center» Гульмира Идрисова, - первый день был отведен конкурсным выступлениям, а второй полностью посвящен образовательному форуму, в рамках которого организованы мастер-классы, тренинги, семинары, лекции, образовательные игры. Логическим же, и не скрою радостным завершением участия в конкурсе стала наша победа – признание лучшими из лучших».





Суперфинал оценивал звездный состав жюри : хореограф-постановщик мирового уровня, танцор балетной труппы Джастина Тимберлейка, преподаватель международных и российских школ танца, выпускник голливудской танцевальной студии «MilleniuM» Имо Элсивизи, российский танцовщик, хореограф, артист мюзиклов, победитель проекта «Звезда танцпола» на телеканале MTV, победитель проекта «Танцы» на «ТНТ», лучший танцор России по версии канала «ТНТ» Ильшат Шабаев, заслуженный артист России, первый солист Мариинского театра Антон Корсаков, ведущая солистка балета Аллы Духовой «TODES», прима театра Аллы Духовой «TODES», хореограф шоу-балета Аллы Духовой «TODES», педагог-репетитор Юлия Филлипова-Бугакова и другие.



