Юные ракетки из Караганды защищают честь страны на мировом уровне

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На турнире ITF PAKISTAN INTERNATIONAL JUNIORS TENNIS CHAMPIONSHIPS 2022 лучшей в парном разряде стала воспитанница карагандинской школы тенниса Татьяна Щербакова, завоевавшая первый титул ITF в карьере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С напарницей из Казахстана Таирой Абильдаевой, проигрывая в полуфинале, в решающем тай-брейке 6:9, девочки смогли собраться и одержали волевую победу 13:11 над узбекско-российским дуэтом. В финале наша пара обыграла теннисисток из Южной Кореи.

В турнире приняли участие представители России, Ирана, Казахстана, Турции, Пакистана, Румынии, Канады, Узбекистана, Кореи, США, Великобритании и Польши.

«Два карагандинца, Амир Омарханов и Виталий Зацепин, вошли в состав юношеской сборной Казахстана по теннису и уже защищают честь страны на квалификационном турнире в Шри-Ланке в рамках командного первенства юниорского Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин (Junior Davis Cup 16&under и Junior Billie Jean King Cup)», - сообщили в пресс-службе Управления физической культуры и спорта Карагандинской области.

Четыре лучшие национальные команды из каждой зональной группы (Африка, Северная/Центральная Америка, Южная Америка, Европа, Азия/Океания) по результатам отборочных турниров попадают в финал.