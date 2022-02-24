+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Юные ракетки из Караганды защищают честь страны на мировом уровне

24 Февраля 2022 16:07
Поделиться:
Юные ракетки из Караганды защищают честь страны на мировом уровне

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На турнире ITF PAKISTAN INTERNATIONAL JUNIORS TENNIS CHAMPIONSHIPS 2022 лучшей в парном разряде стала воспитанница карагандинской школы тенниса Татьяна Щербакова, завоевавшая первый титул ITF в карьере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Турции стартует международный турнир по видам борьбы
ATP перенесла мужской турнир из Санкт-Петербурга в Нур-Султан Команда Казахстана по баскетболу продолжит борьбу за путевку на Кубок мира-2023 Как соревнуются казахстанские спортсменки на турнире по боксу в Болгарии

С напарницей из Казахстана Таирой Абильдаевой, проигрывая в полуфинале, в решающем тай-брейке 6:9, девочки смогли собраться и одержали волевую победу 13:11 над узбекско-российским дуэтом. В финале наша пара обыграла теннисисток из Южной Кореи.

В турнире приняли участие представители России, Ирана, Казахстана, Турции, Пакистана, Румынии, Канады, Узбекистана, Кореи, США, Великобритании и Польши.

«Два карагандинца, Амир Омарханов и Виталий Зацепин, вошли в состав юношеской сборной Казахстана по теннису и уже защищают честь страны на квалификационном турнире в Шри-Ланке в рамках командного первенства юниорского Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин (Junior Davis Cup 16&under и Junior Billie Jean King Cup)», - сообщили в пресс-службе Управления физической культуры и спорта Карагандинской области.

Четыре лучшие национальные команды из каждой зональной группы (Африка, Северная/Центральная Америка, Южная Америка, Европа, Азия/Океания) по результатам отборочных турниров попадают в финал.

Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Спорт   #Регионы   #Теннис  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
В Турции стартует международный турнир по видам борьбы
ATP перенесла мужской турнир из Санкт-Петербурга в Нур-Султан
Команда Казахстана по баскетболу продолжит борьбу за путевку на Кубок мира-2023
Как соревнуются казахстанские спортсменки на турнире по боксу в Болгарии
Популярное
1 Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
2 Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
3 Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл»
4 Конькобежца Дениса Кузина чествовали в департаменте полиции Костанайской области
5 Это компромисс – представитель «СарыаркаАвтоПром» о снижении ставки утильсбора
6 Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Читайте также
Облегчающую расшифровку рентгена легких программу разработал карагандинский студент
Более 100 тысяч га орошаемых земель восстановят в Алматинской области
Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл»
Конькобежца Дениса Кузина чествовали в департаменте полиции Костанайской области
Это компромисс – представитель «СарыаркаАвтоПром» о снижении ставки утильсбора
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив