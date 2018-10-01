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Юные посетители алматинского зоопарка перевоплотились в амурских тигров

1 Октября 2018 02:40 107
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Юные посетители алматинского зоопарка перевоплотились в амурских тигров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - День амурского тигра отметили в Алматинском зоопарке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Юным посетителям алматинкого зоопарка в игровой форме рассказали о вымирающем виде - амурском тигре. Для детей организовали театральные постановки, в том числе с участием юных актеров. Также прошел конкурс рисунков, фотографий, желающим рисовали аквагрим. Все было посвящено «тигриной» тематике. Кульминацией стал осмотр экспозиции зоопарка.

Интересно, что в алматинском зоопарке живут 5 амурских тигров, но только один из них- Урман, попал в программу сохранения и размножения этого вида. Еще четыре тигра, проживающие в зоопарке, не вошли в программу по причине генетических отклонений или возраста.

Ровно год назад амурский тигр справил новоселье  - для него был построен современный вольер по мировым стандартам с газоном, деревьями, тропинками, бассейном, водопадом, игрушками. Кроме того, тигра от посетителей отделяет сверхпрочное стекло и деревянная высокая зеленая ограда, как принято во всем мире, а не решетки и ржавые заборы.

Международный день тигра отмечается 29 июля, но каждое четвертое воскресенье сентября отмечается день амурского тигра. Этот исчезающий подвид обитает только на Дальнем Востоке и входит в Красную книгу - в мире насчитывается около 500 диких особей.


Юные посетители алматинского зоопарка перевоплотились в амурских тигров

Фото: Михаил Сорокоумов

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Ключевые слова: Алматы, общество,
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Автор:

Альберт Ахметов

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