Юные павлодарские танцоры победили на чемпионате Казахстана

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Ученики школы имени Б. Момышулы Нурасыл Канат и Инжу Рахым заняли первое место среди 15 пар своей возрастной группы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Нур-Султане завершился чемпионат Казахстана по спортивно-бальным танцам, - сообщили в отделе образования Павлодара. - Честь Павлодарской области успешно защитили учащиеся школы имени Б. Момышулы Нурасыл Канат и Инжу Рахым. Танцоры заняли I место среди 15 пар класса «Е» возрастной группы «Ювеналы - 2».

Помимо столичных танцоров, в соревнованиях приняли участие спортсмены из городов Алматы, Кокшетау, Петропавловск, Костанай, Рудный, Караганда, Усть-Каменогорск, Семей.

«Соревнование прошло интересно, - поделился своими впечатлениями Нурасыл Канат. - Мы постарались показать всё, что умеем. До этого мы упорно тренировались».

Пара Нурасыла Каната и Инжу Рахым имеет за плечами солидный опыт успешных выступлений, говорят в городском отделе образования. Кроме того, пара занимала призовые места в других дисциплинах.

«Нурасыл и Инжу с пяти лет занимаются танцами в спортивном клубе «Классик». С тех пор пара становилась победителем и призёром многих национальных и международных соревнований», - добавили в ведомство.

В 2021 году танцоры из Павлодара завоевали главную награду открытого чемпионата области и турнира «VOSTOK OPEN – 2021».

Фото отдела образования г. Павлодар.