Юные патриоты пополнили ряды движения «Жас Сарбаз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил Казахстана в столице прошла церемония вступления воспитанников Детской студии «Жас Сарбаз» в ряды детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

«Быть смелым защитником своей Родины – Республики Казахстан, соблюдать Конституцию и другие законы, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, воспитывать в себе патриотический дух, всегда высоко и гордо держать наше знамя», – поклялись в торжественной обстановке 130 юных патриотов.

Юным патриотам было передано знамя «Жас Сарбаз». Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-майор Мухамеджан Таласов вручил им удостоверения воспитанников движения.





«Будущее во многом зависит от молодого поколения, являющегося, по сути, главным ресурсом дальнейшего развития и процветания государства. Вы – наше будущее, продолжатели наших славных дел», – сказал он, поздравив ребят со вступлением в ряды «Жас Сарбаз».

Мероприятие завершилось концертной программой, подготовленной воспитанниками детской студии.

Республиканское общественное объединение «Детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас Сарбаз» создано с целью усиления роли военно-патриотического воспитания молодого поколения казахстанцев. Движение охватило уже весь Казахстан. На сегодняшний день в его составе – 6 198 военно-патриотических клубов и классов «Жас Сарбаз» с общим охватом в 179 224 воспитанника.