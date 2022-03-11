Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Юные математики из Мангистау стали призерами международной олимпиады

Автор:  
Аружан Саптарова
11 Марта 2022, 20:35
Юные математики из Мангистау стали призерами международной олимпиады

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Учащиеся актауского лицея-интерната «Білім-инновация» завоевали одну золотую и две бронзовые медали в Алматы на ХХІ международной олимпиаде по математике «Жибек жолы» среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Олимпиада проходила 8-9 марта на базе Казахского национального университета имени Аль-Фараби и была организована республиканским научно-практическим центром «Дарын».

Цель олимпиады заключается в создании условий для выявления и поддержки одаренных учащихся в области математических наук, развитие международных образовательных и научных связей между странами-участницами.

В олимпиаде участвовали юные математики из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана. Свои знания также демонстрировали математики из Турции, Азербайджана, Китая, Таджикистана и других стран, расположенных вдоль Великого Шелкового пути. Лучшие математики решали сложные и интересные задачи, а заодно обменивались опытом.

Организаторы напомнили, что Казахстан в этой олимпиаде участвует с 2003 года. В этом году ее победителями и призерами стали 46 учащихся из нашей страны. Дипломами I степени Министерства образования и науки РК награждены восемь учащихся, дипломами ІІ степени - 14 и дипломами ІІІ степени - 24 участника.

В том числе трое учащихся лицея-интерната «Білім-инновация». Адилет Абу занял І место, а Абылай Абу и Ернар Дузелбай стали бронзовыми призерами. Всего честь Мангистауской области на этой олимпиаде защищали семь учеников этого лицея.

Теперь трое отличившихся ребят, углубленно изучавших математику, будут соревноваться на XXXIV Международной Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиаде, которая состоится 15 марта текущего года.

Напомним, школьница из Мангистау получила грант на обучение в швейцарском университете.


Образование   Мангистауская область   Регионы Казахстана   Общество   МОН  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане