Юные лучники из района Мангистауской области вернулись с республиканского турнира призерами
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Золотые, серебряные и бронзовые медали в столице завоевали воспитанники Каракиянской районной детско-юношеской спортивной школы на республиканском конкурсе по стрельбе из лука среди юношей 2007 и 2010 годов рождения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Об этом сообщил руководитель Каракиянского районного отдела культуры, физической культуры и спорта Дуйсенбай Атагараев.
По его словам, открытый турнир по конному спорту и стрельбе из лука, в котором приняли участие лучшие из всех регионов республики, был организован Ассоциацией национальных видов спорта Республики Казахстан.
«На дистанции 20 метров в конном беге Айбек Ораз завоевал бронзовую медаль, Айдар Адильгерей стал чемпионом Республики Казахстан. По стрельбе из лука мишени фита с 20 метров наш спортсмен Булекбай Шектыбай занял ІІ место», - сказал Дуйсенбай Атагараев»
Стоит отметить, что призер чемпионатов Республики Казахстан по жамбы ату Ертирек Женисбек, популяризирующий национальные виды спорта и привлекающий сельскую молодежь к спорту, является уроженцем Каракиянского района.
Напомним, на международном фестивале искусств в Италии, прошедшем в формате онлайн в номинации фольклорного инструмента «жетыген», Гран-при завоевала жительница Каракиянского района.
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