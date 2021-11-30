Юные лидеры ВКО приняли участие в конкурсе ко Дню Первого Президента

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Дня Первого Президента РК стало доброй традицией проведение областного конкурса активистов и лидеров городов и районов Восточного Казахстана «Мәңгілік Ел – болашаққа ұмтылған ел». В этом году в конкурсе приняли участие более 250 юных лидеров и активистов области. Все они – учащиеся восьмых – десятых классов общеобразовательных школ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Каждая команда, участвующая в конкурсе, показала свои знания по истории Казахстана, а также представила постановку о вековой борьбе за независимость, сохранность и единство казахской земли. Перевоплотившись в биев и батыров, ребята повествовали о том, как известные исторические личности мечтали о свободной жизни потомков в мире и согласии. Они показали сценки из жизни основателей Казахского ханства – Керее и Жанибеке, одном из трех великих биев казахского народа, авторов свода законов «Жеты жаргы» Толе би, известных казахских батыров, великих писателей, просветителей Ыбырае Алтынсарине, Абае Кунанбаеве, Аль-Фараби, Ахмете Байтурсынове. Говорили ребята и о важных исторических событиях, которые произошли в Казахстане до и после обретения независимости, в частности национально-освободительном движении «Алаш», декабрьских событиях 1986 года, закрытии Семипалатинского ядерного полигона, создании Ассамблеи народа Казахстана.

– Мы участвуем в данном конкурсе уже третий год. В этом году решили показать в своем спектакле историю великого казахского певца Амре Кашаубаева, голос которого покорил Париж на Всемирной выставке декоративного искусства в 1925 году. Тогда Европа впервые услышала казахские народные песни. Врожденный талант Амре Кашаубаева покорили сердца слушателей со всего мира, – рассказывает ученица областной специализированной IT школы-лицея Полина Акеньтева.– Для нас конкурс – значимое событие. Мы на протяжении месяца усердно готовились к нему, и сегодня выложились на все сто процентов.

Участников оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли ученые ведущих вузов, представители научной и творческой интеллигенции. По их мнению, все команды отличились высокой подготовкой к конкурсу. Победители и призеры были определены в общекомандном зачете.

Гран-при конкурса присужден команде областной специализированной школы-лицея-интерната для одаренных детей. Первое место поделили команды Курчумского района и района Алтай. «Серебро» конкурса взяли команды областной специализированной школы-гимназии-интерната имени Жамбыла для одаренных детей, областной специализированной школы-гимназии имени Абая, а также команда Аягозского района. Третье место заняли команды Жарминского, Зайсанского районов, городов Усть-Каменогорск, Риддер, Семей, а также специализированной мужской школы-лицея-интерната «Жас Улан» имени Шокана Уалиханова для одаренных детей.

Во время торжественной церемонии призерам вручили дипломы и ценные призы.