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    20:45, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Юные костанайцы стали призерами международного экологического конкурса

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Юные костанайцы приняли участие в международном творческом эко-конкурсе и заняли призовые места, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    Творческий эко-конкурс «НеМагия» проходил в Тюмени, призовой фонд составил почти 300 тысяч рублей. Конкурс является частью комплексной программы поддержки развития и популяризации инновационных технологий.

    Костанайцы участвовали в конкурсе впервые, и сразу - вторые в престижных международных состязаниях. Коллективной стала победа воспитанников мультимедийного образовательного центра «Медиа Мастер», занявших второе место в номинации «Видеоискусство». На суд жюри ребята представили анимационный ролик «Я - экоактивист».

    Приз зрительских симпатий также достался костанайцам Ивану Смольякову и Адие Топай. Юные экологи посредством фотографий смогли убедить жюри, что свалка - угроза нашей цивилизации и с ними нужно непременно бороться.

    Как считает руководитель студии «Медиа мастер» Николаос Мармалиди, дети рады таким победам и это большой стимул для них двигаться дальше.

    «Победы всегда мотивируют на дальнейшее совершенствование навыков. Главный посыл наших конкурсных роликов и фоторабот - не столько блеснуть технической стороной вопроса, сколько научить людей к бережному отношению к окружающей среде. И очень важно научить людей использовать смартфон с пользой, чтобы он не вызывал зависимость и дети четко понимали, что смартфон - инструмент в его руках, а не любимая игрушка», - поделился Н. Мармалиди.

    Сегодня в Международный день Земли, учреждённой Генеральной Ассамблеей ООН, состоится торжественное награждение победителей.


    Теги:
    Костанайская область Образование Экология
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