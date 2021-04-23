Юные костанайцы стали призерами международного экологического конкурса

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Юные костанайцы приняли участие в международном творческом эко-конкурсе и заняли призовые места, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Творческий эко-конкурс «НеМагия» проходил в Тюмени, призовой фонд составил почти 300 тысяч рублей. Конкурс является частью комплексной программы поддержки развития и популяризации инновационных технологий.

Костанайцы участвовали в конкурсе впервые, и сразу - вторые в престижных международных состязаниях. Коллективной стала победа воспитанников мультимедийного образовательного центра «Медиа Мастер», занявших второе место в номинации «Видеоискусство». На суд жюри ребята представили анимационный ролик «Я - экоактивист».

Приз зрительских симпатий также достался костанайцам Ивану Смольякову и Адие Топай. Юные экологи посредством фотографий смогли убедить жюри, что свалка - угроза нашей цивилизации и с ними нужно непременно бороться.

Как считает руководитель студии «Медиа мастер» Николаос Мармалиди, дети рады таким победам и это большой стимул для них двигаться дальше.

«Победы всегда мотивируют на дальнейшее совершенствование навыков. Главный посыл наших конкурсных роликов и фоторабот - не столько блеснуть технической стороной вопроса, сколько научить людей к бережному отношению к окружающей среде. И очень важно научить людей использовать смартфон с пользой, чтобы он не вызывал зависимость и дети четко понимали, что смартфон - инструмент в его руках, а не любимая игрушка», - поделился Н. Мармалиди.

Сегодня в Международный день Земли, учреждённой Генеральной Ассамблеей ООН, состоится торжественное награждение победителей.