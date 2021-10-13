Юные костанайцы могут пройти бесплатные курсы спасателей

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Ко Дню спасателя Республики Казахстан на базе спасательного подразделения Костаная прошел день открытых дверей для курсантов кружка «Юный спасатель» общеобразовательной Садчиковской средней школы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На все вопросы журналистов и школьников ответили главный спасатель Алексей Лавриченко и водолаз первого класса Вадим Батт. Как отметили организаторы, целью проведения открытых дверей является повышение уровня знаний детей в вопросах безопасности, обучение первичным навыкам при действиях в чрезвычайной ситуации.

На выставочной парте для любознательных школьников были выложены снаряжения водолазов, необходимые для длительного погружения под воду: костюм из 18 века, огромные железные башмаки, чтобы ходить под водой, новейшие гидрокостюмы, маски и шлемы. Дети не только задавали вопросы, но к тому же примерили амуницию водолазов.

После ознакомления с теоретической частью, водолазы устроили соревнования для школьников. Дети разделились на две команды и на лодке самостоятельно огибали буйки на время, а также учились кидать спасательный баллон утопающему.

«До 15 октября любой юный гражданин может записаться и пройти подготовку в подразделении оперативно-спасательного отряда, и после этого он может работать спасателем на турбазе, в детских лагерях или в зонах отдыха»,- сообщили в пресс-службе ДЧС.



