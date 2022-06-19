Юные казахстанские теннисисты завоевали трофеи на четырех турнирах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минувший день выдался урожайным на трофеи для юных казахстанских теннисистов, которые одержали яркие и очень важные победы на турнирах серии ITF и Tennis Europe, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В Шымкенте на турнире серии ITF третьей категории среди юниоров до 18 лет в финале парного разряда играли казахстанки Асылжан Арыстанбекова/Айя Нупбай и интернациональный дуэт Асем Шойбек (Казахстан)/Мадхурима Савант (Индия). В начале первой и второй партии Асылжан и Айя успешно реализовали два брейка, которого хватило для общей победы – 6:4, 6:4.

В немецком городе Гладбеке на турнире второй категории серии ITF среди игроков до 18 лет Аружан Сагандыкова, Максим Батютенко, Сандугаш Кенжибаева, Жанель Рустемова стали финалистами престижного соревнования. Аружан в финале одиночки в драматичном мачте в трех сетах уступила первой ракетке турнира, аргентинке Лучиано Майоне со счетом 6:4, 3:6, 3:6. Максим Батютенко в паре с украинцем Ильей Максимчуком проиграл лидерам посева – Яну Кобирскому (Австрия)/Рей Сакамото (Япония) – 2:6, 2:6. Сандугаш Кенжибаева в дуэте с Жанель Рустемовой на решающем супер тай-брейке упустили победу в матче против немок Джоси Димс/Теа Лукич – 3:6, 6:3, 7:10.

Триумфом наших теннисистов в столице Армении завершился турнир второй категории серии Tennis Europe среди игроков до 12 лет. В чисто казахстанском финале парного разряда Роберт Каминский в дуэте с Гиорги Брегвадзе выиграли у Александра Софрыгина/Диаса Тулепбергенова со счетом 6:3, 6:4. Финал одиночного разряда также был казахстанским – Родион Трайгель в двух сетах одолел Роберта Каминского – 6-3, 7-6(4). Карагандинец завоевал свой дебютный титул Tennis Europe в одиночном разряде. Здесь же в Ереване Линара Булешева в невероятном по накалу страстей финальном поединке в трех сетах уступила россиянке Виктории Хастеевой – 3:6, 6:3, 2:6.

Успехом наших игроков в Грузии завершился турнир серии ТЕ третьей категории среди юниоров до 14 лет. В финальном матче Ева сломила сопротивление первой сеянной соревнования Влады Гурылевой (Россия) – 6:7 (8:10), 6:2, 6:1. Данный титул для воспитанницы актюбинской школы тенниса второй в этом году. Ранее Корышева стала чемпионкой турнира в Турции.

Здесь же в Грузии в решающей игре парного разряда казахстанка Яна Штода в тандеме с румынкой Евой Тищенко разгромила россиянок Софью Носонову и Дарью Пашкевич – 6:1, 6:2.