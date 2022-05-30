30 Мая 2022 12:23

Юные казахстанские таеквондисты завоевали 28 медалей турнира в Австрии

ИНСБРУК. КАЗИНФОРМ - В австрийском городе Инсбрук проходит рейтинговый турнир Austrian Open по таеквондо. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В первый соревновательный день за медали боролись кадеты и юниоры. Казахстанские таеквондисты отличились 28 наградами разного достоинства - 11 золотых, 11 серебряных и 6 бронзовых

Список победителей и призёров Austrian Open G2:

Кадеты:

І место:

Ярина Пуганцова (29 кг)

Нурай Амангелди (37 кг)

Нурперзент Саматулы (33 кг)

Темиржан Таскын (41 кг)

Дастан Нажимханов (49 кг)

Дарын Зайнеш (53 кг)

Амиржан Иманбаев (+65 кг)

ІІ место

Зейнеп Азаматкызы (29 кг)

Акбота Желеу (41 кг)

Нурайым Жумабек (44 кг)

Мирислам Мирзакаримов (33 кг)

Максат Толегенов (41 кг)

Бекет Болатулы (45 кг)

Медет Елемесов (53 кг)

Амирхан Мустафин (57 кг)

ІІІ место:

Адема Байзакова (47 кг)

Ольга Власюк (+59 кг)

Артур Пак (61 кг)

Абылайхан Утебалиев (61 кг)

Али Дабисов (65 кг).

Юниоры:

І место

Акрамат Долгиев 48 кг

Тамирлан Тлеулес 51 кг

Батырхан Толеугали 68 кг

Алибек Нургазы 45 кг

ІІ место

Жовохир Исломов 55 кг

Рамина Аширова 44 кг

Бекторе Оралханов 45 кг

ІІІ место

Адил Тлеугабыл 63 кг