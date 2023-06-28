Юные казахстанцы выступили на Всемирном фестивале фольклорного танца в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Бельгии завершился Всемирный фестиваль фольклорного танца, в котором приняли участие юные мастера академии хореографии «Номад», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Всемирный фольклорный фестиваль в бельгийском городе Сен-Гилен проходит уже сорок лет. В этом году он собрал 15 тысяч зрителей, 3 тысячи детей, 300 артистов из Казахстана, Колумбии, Сингапура, Аргентины и Польши.

На фестивале юные мастера академии хореографии «Номад» (г.Астана) представили спектакль «Легенда казахской степи».

Как рассказала МИА «Казинформ» руководитель академии Айнагуль Нургазина, хореографическая постановка «Легенда казахской степи» - удивительное творение, посвященное теме любви и ее способности объединять людей.

Постановка демонстрирует воинственность и нежность казахских девушек, а также преданность традициям и гостеприимству казахского народа.

Одним из ярких элементов постановки являются костюмы, которые поражают своей оригинальностью и новизной. Они создают невероятное сочетание цветов и дизайна, которые не оставляют равнодушными зрителей. Сама постановка до последней ноты и последнего движения артистов держит зрителя на высоких эмоциях, отметила А.Нургазина.

При этом все артисты постановки - дети, ученики Академии хореографии «NOMAD».

Денис Бернард, один из организаторов фестиваля, рассказал, что участие казахстанцев - положительное событие и с теплотой было встречено местными зрителями. Представитель Бельгии выразил надежду на дальнейшее развитие культурных контактов с казахстанскими коллективами.