7 Июня 2022 22:16

Юные казахстанцы стали победителями домашнего турнира Азиатской федерации тенниса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на кортах теннисного центра ЦСКА завершился международный турнир серии ATF (Азиатская федерация тенниса) среди игроков до 16 лет, в котором приняли участие игроки из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Украины и США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В финале одиночного разряда у юношей встретились два представителя Алматы – Арсений Требухин и Тихон Сорокин. Уверенную победу одержал Арсений – 6:3, 6:2.

В битве за бронзу сошлись представители Нур-Султана – Вячеслав Куфельд и Темирлан Карим. Первую партию «под ноль» взял Карим и, казалось бы, закрепил за собой преимущество, но Вячеславу удалось переломить ситуацию и оставить за собой победу в двух последующих партиях – 0:6, 6:1, 6:1.

В финале парного разряда среди юношей сошлись Роман Исаев из Алматы и представитель столицы Таир Сарманов против пары алматинцев – Тихона Сорокина и Айдына Батырбекова. Первая партия уверенно осталась за парой Исаев/Сарманов – 6:2. А вот во второй завязалась напряженная борьба и с небольшим перевесом Исаеву и Сарманову все-таки удалось завершить сет, а за ним и матч в свою пользу – 7:5, 6:2.

В матче за третье место встретились тоже представители северной и южной столиц – Темирлан Карим/Вячеслав Куфельд и Максим Мальцев/Вячеслав Мальцев. В двух партиях победа осталась за ребятами из города Нур-Султана – 6:3, 6:4.

В финальном матче среди девушек в одиночном разряде играли представительница столичной школы тенниса Ариана Гогулина и уроженка Шымкента Амина Салибаева. В первой партии уверенную победу одержала Гогулина – 6:1, а вот во втором сете завязалась равная борьба и Салибаевой удалось сравнять счет по партиям – 6:4. В третьем сете Амине удалось победить – 6:2.

В матче за третье место встретились Полина Слепцова и Алиса Сорокопуд. Уверенную победу одержала Слепцова – 6:0, 6:1.

В финальном матче парного разряда среди девушек встретились пары Сатима Тореген/Полина Слепцова и Данайя Амангажиева/Айя Мырзакулова. В двух партиях победу одержала пара пара Тореген/Слепцова – 6:4, 6:3.

Третье место заняла пара Таира Абильдаева/Амина Салибаева, которая в двух партиях обыграла представительниц Нур-Султана и Алматы – Ариана Гогулина/Эвелина Жук. Счет встречи – 6:1, 7:5.