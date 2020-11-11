Юные казахстанцы примут участие в художественном конкурсе «Тоска по школе»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Турецкий культурный центр имени Юнуса Эмре проведет художественный конкурс на тему: «Тоска по школе», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу центра.

В 2020 году эпидемия COVID-19, охватившая мир и затронувшая все человечество, не обошла стороной и Казахстан. В стране объявлен карантин и обучение в школах до сих пор проходит в режиме онлайн. В связи с этой ситуацией школьники попали в беспрецедентную ситуацию.

В условиях карантина две братские страны - Турция и Казахстан помогали друг другу и укрепляли связи во всех сферах. В Казахстане очень хорошо развито и упорядочено детское художественное искусство. Турецкий культурный центр имени Юнуса Эмре в Нур-Султане планирует провести художественный конкурс для детей, обучающихся на дому, в связи с эпидемией.

Цель конкурса – способствовать оттачиванию талантов, творческому развитию, эффективному использованию времени, поддерживанию связи со школой и повышению активности школьников, обучающихся дистанционно.

В художественном конкурсе на тему: «Тоска по школе» могут принять участие граждане Казахстана в возрасте 12-14 лет, проживающие в Нур-Султане. Для участия в конкурсе принимаются работы на бумаге для рисования в формате А3, выполненные в технике пастель, акварель, графика, гуашь и т.д. Работы должны быть доставлены в институт имени Юнуса Эмре до 25 ноября 2020 года. 10 работ, отобранные экспертной комиссией, будут опубликованы в социальной сети нашего центра с 27 ноября по 6 декабря 2020 года.3 работы, получившие наибольшее количество голосов, будут объявлены победителями. Результаты конкурса будут объявлены 7 декабря 2020 года.

Награды будут вручены тройке лидеров, набравших наибольшее количество лайков при голосовании в социальных сетях. Имена победителей будут опубликованы в социальных сетях. Главная награда конкурса - планшет. Обладатель второго места получит смарт часы, занявший третье место - беспроводные наушники.