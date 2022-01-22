+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 434.24 EUR 492.69
RUB 5.67 CNY 68.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Юные казахстанцы дебютируют на Australian open

22 Января 2022 17:57
Поделиться:
Юные казахстанцы дебютируют на Australian open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году на юниорском Открытом чемпионате Австралии выступят двое представителей нашей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Новости по теме
Казахстанский теннисист с победы стартовал в «миксте» Australian Open
Как выступили казахстанские биатлонистки на этапе Кубка мира в Италии Казахстанец Александр Недовесов покинул Australian Open Как развивается массовый спорт в Акмолинской области

В первом круге Аружан Сагандыкова сыграет с восьмой ракеткой турнира Софьей Костулас из Бельгии.

У юношей Максим Батютенко получил wild card в основу от организаторов. На старте уроженец Темиртау встретится с британцем Мэттью Ранкином. Для обеих спортсменов это первый в их карьере турнир серии Большого шлема.

Матчи начнутся в воскресенье 23 января в 7:00 утра по времени Нур-Султана.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Теннис  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстанский теннисист с победы стартовал в «миксте» Australian Open
Как выступили казахстанские биатлонистки на этапе Кубка мира в Италии
Казахстанец Александр Недовесов покинул Australian Open
Как развивается массовый спорт в Акмолинской области
Популярное
1 Глава государства открыто показывает причины, приведшие к недовольству населения – Зарема Шаукенова
2 Живущий в Алматы Франсуа Камаррок возмутился искаженной информацией о январских событиях в зарубежных СМИ
3 Сколько предприятий холдинга «Самрук-Казына» будут выставлены на приватизацию
4 Как Правительство РК намерено повышать доходы населения
5 Олжас Худайбергенов о поручениях Президента: Период несправедливости и вседозволенности закончился
6 Новое постановление главного санврача вышло в Карагандинской области
Читайте также
Казахстанская биатлонистка завершила индивидуальную гонку Кубка мира в 30-ке лучших
Как выступают казахстанские фигуристы на «Чемпионате четырех континентов» в Таллине
Глава государства открыто показывает причины, приведшие к недовольству населения – Зарема Шаукенова
Живущий в Алматы Франсуа Камаррок возмутился искаженной информацией о январских событиях в зарубежных СМИ
Сколько предприятий холдинга «Самрук-Казына» будут выставлены на приватизацию
Как Правительство РК намерено повышать доходы населения
Олжас Худайбергенов о поручениях Президента: Период несправедливости и вседозволенности закончился
Новое постановление главного санврача вышло в Карагандинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив