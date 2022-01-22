Новости
Юные казахстанцы дебютируют на Australian open
22 Января 2022 17:57
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году на юниорском Открытом чемпионате Австралии выступят двое представителей нашей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.
Новости по темеКак выступили казахстанские биатлонистки на этапе Кубка мира в Италии Казахстанец Александр Недовесов покинул Australian Open Как развивается массовый спорт в Акмолинской области
В первом круге Аружан Сагандыкова сыграет с восьмой ракеткой турнира Софьей Костулас из Бельгии.
У юношей Максим Батютенко получил wild card в основу от организаторов. На старте уроженец Темиртау встретится с британцем Мэттью Ранкином. Для обеих спортсменов это первый в их карьере турнир серии Большого шлема.
Матчи начнутся в воскресенье 23 января в 7:00 утра по времени Нур-Султана.
Новости по теме
Популярное
1 Глава государства открыто показывает причины, приведшие к недовольству населения – Зарема Шаукенова
2 Живущий в Алматы Франсуа Камаррок возмутился искаженной информацией о январских событиях в зарубежных СМИ
5 Олжас Худайбергенов о поручениях Президента: Период несправедливости и вседозволенности закончился
Живущий в Алматы Франсуа Камаррок возмутился искаженной информацией о январских событиях в зарубежных СМИ
Оставить комментарий
Читайте также
- Казахстанский теннисист с победы стартовал в «миксте» Australian Open
- Как выступили казахстанские биатлонистки на этапе Кубка мира в Италии
- Казахстанец Александр Недовесов покинул Australian Open
- Как развивается массовый спорт в Акмолинской области
- Казахстанская биатлонистка завершила индивидуальную гонку Кубка мира в 30-ке лучших
- Как выступают казахстанские фигуристы на «Чемпионате четырех континентов» в Таллине
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн