Юные казахстанцы дебютируют на Australian open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году на юниорском Открытом чемпионате Австралии выступят двое представителей нашей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В первом круге Аружан Сагандыкова сыграет с восьмой ракеткой турнира Софьей Костулас из Бельгии.

У юношей Максим Батютенко получил wild card в основу от организаторов. На старте уроженец Темиртау встретится с британцем Мэттью Ранкином. Для обеих спортсменов это первый в их карьере турнир серии Большого шлема.

Матчи начнутся в воскресенье 23 января в 7:00 утра по времени Нур-Султана.