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    17:48, 27 Март 2021 | GMT +6

    Юные карагандинцы завоевали 27 медалей на чемпионате РК по батутной гимнастике

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские спортсмены завоевали 27 медалей на чемпионате Казахстана по батутной гимнастике. 9 медалей из них – золотые, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Воспитанники карагандинской школы гимнастики собрали отличный урожай медалей на чемпионате Казахстана среди юношей и молодёжи. В соревнованиях приняли участие спортсмены из девяти регионов страны. Всего более 200 батутников.

    «Первенство прошло в Алматы. Мы, безусловно, усиленно готовились, но, честно говоря, не ожидали такого результата, особенно от юных спортсменов», - отметил старший тренер области по батутной гимнастике Сергей Вертянкин.

    Всего в разных видах чемпионата карагандинские спортсмены в возрасте от 12 лет до 21 года завоевали 27 медалей. Из них девять золотых медалей.

    Напомним, у карагандинца Данилы Мусабаева есть все шансы завоевать лицензию на Олимпиаду в Токио. В прошлом году спортсмен стал бронзовым призёром этапа Кубка мира.

    «Сейчас он на сборах. В апреле состоится чемпионат Казахстана, а в начале июня - Кубок мира, где, надеемся, Данил сможет хорошо выступить. Сейчас в международном рейтинге он занимает 16-ю позицию», - обнадёжил Сергей Вертянкин.


    Теги:
    Спорт Регионы Казахстана Карагандинская область
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