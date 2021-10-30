Юные карагандинцы победили в республиканском турнире по стрельбе из лука

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Открытый турнир страны по стрельбе из лука прошёл в посёлке Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области. В нём приняли участие около 50 лучников из Нур-Султана, Караганды и Мангистауской области. Карагандинцы стали победителями в возрастных категориях до 11 и с 12 до 15 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спортивное мероприятие направлено на развитие национальных видов спорта.

«Турнир лучников такого масштаба у нас состоялся впервые. Мы рады, что сумели провести его на достойном уровне. Участники соревновались в пяти возрастных категориях. Это девочки и мальчики до 11 лет, подростки с 12 до 15 и с 16 до 18 лет, мужчины и женщины 18+», – рассказал организатор турнира Айдархан Абдрахманов.

Участникам в возрастной категории до 11 лет выдавали по пять стрел. В финале они должны были за минуту попасть в мишень с 15 метров. Чем больше попаданий, тем выше балл.

Для подростков это расстояние было увеличено до 25–30 метров. А вот взрослые должны были попасть в яблочко с расстояния 35–40 метров.

«Турнир прошёл на высоком уровне. Я рад, что у нас столько увлечённых людей, которые возрождают традиционную стрельбу из лука. Участники соревнований показали отличные результаты. Я привёз на турнир учеников из Нур-Султана и сам тоже участвовал в состязании в категории «мужчины 18+». Занял второе место», – рассказал вице-президент Республиканской федерации стрельбы из традиционного лука Sadaq aty Дияс Ахметов.

Победителями турнира стали карагандинцы Анастасия Ковалёва (в категории до 11 лет) и Ярослав Григорьев (12–15 лет), а также лучники из Нур-Султана Ахмади Балтобек (16–18 лет), Адеми Кажигалиева и Азамат Нуртаев (18+).

Победителей наградили медалями, грамотами и призами.



