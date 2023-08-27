Юные хендлеры из Казахстана поборются за титул лучших на «World dog show-2023» в Швейцарии

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Делегация кинологов из Казахстана вместе со своими питомцами - собаками национальной породы тазы - впервые принимает участие в серии соревнований под эгидой Международной кинологической федерации (FCI) в Швейцарии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Преодолев путь на микроавтобусе через границы 12 стран (почти 8 тысяч км), казахстанская команда со своими питомцами прибыла в город Женеву, где уже завтра, 27 августа, им предстоит принять участие в главном для всех кинологов событии года - чемпионате мира «World dog show-2023».

Стоит отметить, что в этом году в рамках многодневных соревнований Международная кинологическая федерация (FCI) организовала конкурс по юниорскому хэндлингу (junior handling), в которых среди более 100 участников есть и два представителя от Казахстана.

Это юные кинологи 13-летняя Валерия Васильченко (Астана) с собакой породы тазы по кличке Тумар и 14-летняя София Капустина (Алматы) - с лабрадором.

Как рассказали в Союзе Кинологов Казахстана, обе девушки с раннего возраста участвуют в национальных и международных выставках собак, успев за это время получить значительное количество наград от национальных и иностранных экспертов.

Ранее питомец В. Васильченко - тазы по кличке Тумар (4 года), а также вторая собака породы тазы от Казахстана - девочка-ветеран по кличке Вангелия (возраст 9 лет) уже заработали на «Гран-при Швейцарии» титул CAC в своих категориях.

Это означает, что отечественные собаки стали кандидатами в национальные чемпионы, т.е. «Чемпионы Швейцарии».

Завтра на главном турнире «World dog show-2023» (с учетом уже полученных титулов CAC) казахстанские тазы имеют возможность завоевать основные титулы выставки: «Чемпион Кубка мира в Женеве 2023» и «Чемпион среди ветеранов Кубка мира в Женеве 2023».

София Капустина, как представитель от Казахстана, 27 августа выступит в числе 32 юных хендлеров мира за место в тройке победителей. Хорошие шансы побороться за право выхода в финал сильнейших сохраняются и у Валерии Васильченко.

По данным организаторов, для участия в «World dog show-2023» заявлено более 20 тысяч собак из разных стран мира. Представителей 200 пород собак оценивают около 150 международных судей.

Хендлер (от англ. handling - «управление», «обращение») – специалист, который готовит собаку к выставке, прививает ей необходимые навыки поведения и выводит ее на выставочный ринг.