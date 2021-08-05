Юные гимнастки столицы стали лучшими на международном турнире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Азербайджана Баку в онлайн формате прошел международный турнир среди гимнасток младшего возраста «GumKids CUP». В онлайн турнире приняли участие более 100 спортсменов из Казахстана, Франции, Азербайджана и Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Нур-Султан на международных соревнованиях представили 13 гимнасток.

По итогам соревнований, которые длились три дня, все столичные спортсмены заняли призовые места.

Воспитанники «Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1» акимата города Нур-Султан, которых тренирует Динара Ергалиева, в общем зачете завоевали семь первых мест, четыре вторых мест и два третьих.

Тренер особо оценила выступление девочек и отметила, что ее воспитанницы показали высокие результаты на соревнованиях.

«Соревнования прошли на достойном уровне. Для каждого спортсмена соревнования считаются важным этапом тренировочного процесса. Спортсмены выступили хорошо, для многих гимнасток это были их первые соревнования, где они смогли показать не плохой результат и побороться за медали», - отметила Динара Ергалиева.

Семилетняя Альфия Ибраева, принятая в спортивную школу в прошлом году, не скрывала своего впечатления от первых соревнований.

«Это мои первые соревноваия. Я сделала все так, как учил мой тренер. Я очень рада, что смогла занять призовое место», - рассказала обладатель второго места международного турнира Альфия Ибраева.

Результаты столичных гимнасток на международных соревнованиях:

Ляйсан Ғали 2013 г.р категория С (без предмета) - 1 место;

Айшабегим Курманбек 2014 г.р категория А (без предмета и мяч) -1 место;

Айдария Кұдайберген 2013 г.р категория С (без предмета и мяч) -1 место;

Аиша Ерланқызы 2014г.р категория Б (без предмета) -1 место;

Аружан Базарбек 2014г.р категория Б (без предмета) -1 место;

Талшын Махамбет 2014 г.р категория С (без предмета) -1 место;

Анель Рахимжанова 2013 г.р категория С (без предмета) -1 место;

Альфия Ибраева 2013 г.р категория С (без предмета) -2 место;

Дария Изтілеу 2013 г.р категория А (без предмета и мяч) -2 место;

Сабина Ерлан 2013 г.р категория С (без предмета и мяч) -2 место;

Айна Шаңбай 2014 г.р категория А (без предмета и мяч) -2 место;

Жанель Кенженова 2013 г.р категория А (без предмета и мяч) - 3 место;

Інжу Гауқартас 2014 г.р категория Б (без предмета) - 3 место.