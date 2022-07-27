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Юные геологи со всего Казахстана съехались на полевую олимпиаду в Бурабай
27 Июля 2022 00:36

Юные геологи со всего Казахстана съехались на полевую олимпиаду в Бурабай

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - В Республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» курортной зоны Бурабай Акмолинской области состоялось торжественное открытие VI казахстанской открытой полевой олимпиады юных геологов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Акмолинской области.

Олимпиада направлена на профориентацию молодежи, повышение интереса учащихся к изучению геологических наук, популяризацию геологии как науки и ее прикладного значения, привлечению внимания школьников к проблемам геоэкологии и охраны недр.

«Мы очень рады, что именно на нашей акмолинской земле проходит традиционный форум увлеченной талантливой молодежи. Олимпиада юных геологов воспитывает в каждом чувство гордости и любви к своей Родине, ответственности за сохранение и приумножение богатейших природных ресурсов, уважение к традициям и культурному наследию своей страны и других народов в мировом сообществе. Ваше участие – это отличная возможность продемонстрировать свои теоретические и практические знания, а также приобрести опыт», - сказал заместитель акима Акмолинской области Елдос Рамазанов.

В Олимпиаде принимают участие 150 учащихся 9-11 классов из 16 регионов Казахстана, а также ближнего зарубежья.

В течение недели юные геологи будут соревноваться по различным геологическим дисциплинам: палеонтологии, гидрологии, радиометрии, минералогии и петрографии, геологии полезных ископаемых.

Перед юными геологами выступили их старшие коллеги. Мероприятие предусматривает также мастер-классы в полевых условиях.

Помимо соревнований, юные геологи на открытии смогли представить особенности своих регионов, продемонстрировав минералы и самоцветы, найденные в ходе экспедиций.

Судьями соревнований выступают ведущий профессорско-преподавательский состав Satbayev University (КазНИТУ им. К.И. Сатпаева), Казахстанско-Британского технического университета, Геологоразведочного колледжа г. Семей, опытные сотрудники компании ТОО «Kazakhmys Barlau», ТОО «Qazaq Geophysics» и ERG.

Победителям в личном зачете VI казахстанской открытой полевой олимпиады юных геологов будут присуждены три гранта в Satbayev University на геологические специальности. Призеры получат грамоты, медали и ценные призы.

Корпоративный фонд «Жас геолог» и ТОО «Kazakhmys Barlau» проводят олимпиаду при поддержке Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, акимата Акмолинской области, ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий».

Ранее сообщалось, что в Казахстане возобновили казахстанскую открытую полевую олимпиаду юных геологов.


Фото: пресс-служба акимата области

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Автор:
Корреспондент
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