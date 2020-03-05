Юные домбристы из Семея заняли первое место на конкурсе «Ұлы даланың – Ұлы Абайы»

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее учащиеся 7-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления Улан Талгатов и Дархан Оралханов заняли первое место на республиканском конкурсе детского творчества «Ұлы даланың – Ұлы Абайы», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

В ведомстве рассказали, что на мероприятии, организованном республиканским научно-методическим журналом «Жарқын болашақ» в честь 175-летия Абая, учащиеся приняли участие в номинации «Игра на инструменте» и исполнили кюй Даулеткерея «Көроғұлы».

«Конкурс, который является уже традиционным, проводился в семи жанрах с учетом возрастных особенности детей. Улан и Дархан являются одними из самых талантливых учеников нашей школы. Примечательно, что они оба не умели играть на домбре. За короткий промежуток времени ребята выучили несколько кюев и даже приняли участие в конкурсе. Все это является результатом сетевого проекта «100 күй» в Назарбаев Интеллектуальных школах», - рассказал руководитель кружка «Домбыра» Мадияр Аширов.

В пресс-службе отметили, что дуэт домбристов, завоевавших первое место, не собирается останавливаться на достигнутом. Ребята примут участие в заключительном этапе конкурса, который состоится в мае в Алматы.

Фото: пресс-служба НИШ ФМН города Семея