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Юные домбристы из Семея заняли первое место на конкурсе «Ұлы даланың – Ұлы Абайы»

5 Марта 2020 12:50
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Юные домбристы из Семея заняли первое место на конкурсе «Ұлы даланың – Ұлы Абайы»

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее учащиеся 7-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления Улан Талгатов и Дархан Оралханов заняли первое место на республиканском конкурсе детского творчества «Ұлы даланың – Ұлы Абайы», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

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В ведомстве рассказали, что на мероприятии, организованном республиканским научно-методическим журналом «Жарқын болашақ» в честь 175-летия Абая, учащиеся приняли участие в номинации «Игра на инструменте» и исполнили кюй Даулеткерея «Көроғұлы».

«Конкурс, который является уже традиционным, проводился в семи жанрах с учетом возрастных особенности детей. Улан и Дархан являются одними из самых талантливых учеников нашей школы. Примечательно, что они оба не умели играть на домбре. За короткий промежуток времени ребята выучили несколько кюев и даже приняли участие в конкурсе. Все это является результатом сетевого проекта «100 күй» в Назарбаев Интеллектуальных школах», - рассказал руководитель кружка «Домбыра» Мадияр Аширов.


В пресс-службе отметили, что дуэт домбристов, завоевавших первое место, не собирается останавливаться на достигнутом. Ребята примут участие в заключительном этапе конкурса, который состоится в мае в Алматы.


Фото: пресс-служба НИШ ФМН города Семея


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Абай,
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Орал Ерланулы

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