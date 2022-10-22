Юные астанчане ознакомились с работой Сената

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Сенате Парламента Республики Казахстан состоялась экскурсия для столичных школьников, учащихся 9, 10 и 11 классов. В числе юных посетителей Сената - победители республиканских и международных олимпиад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Участники экскурсии посетили зал международных встреч, в котором сенаторы проводят встречи с зарубежными коллегами и ознакомились с музеем, где им подробно рассказали об истории развития профессионального двухпалатного Парламента Республики Казахстан.

Экскурсию для ребят провели председатель комитета Сената по социально-культурному развитию и науке Нариман Турегалиев и советник председателя Сената Бибигуль Жексенбай.

Нариман Турегалиев рассказал юным посетителям о работе сенаторов о том, как в палате обсуждаются и принимаются законы, по которым в дальнейшем живут все жители нашей страны, а также объяснил чем занимается каждый из шести работающих в Сенате постоянных комитетов.

По словам Наримана Турегалиева, одной из важнейших задач Сената является поддержка духовно-нравственного развития молодежи, сохранение и продвижение национальных ценностей. Для этого в Сенате проводятся различные мероприятия, в том числе Парламентские слушания, по итогам которых в Правительство направлен ряд рекомендаций, которые направлены на формирование правильной системы ценностей в обществе и у молодежи, в частности.

В завершении экскурсии, ее участники получили добрые напутствия с пожеланиями отличной учебы и памятные сувениры.

Фото: senate.parlam.kz