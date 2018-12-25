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Юной «Мисс Москва-2018» стала 15-летняя казашка

25 Декабря 2018 09:59 474
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Юной «Мисс Москва-2018» стала 15-летняя казашка

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Москве на конкурсе «Мисс Москва - 2018» блеснула наша соотечественница, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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В финале конкурса участвовали 49 девушек. В итоге главный титул завоевала 24-летняя  Алеся Семеренко. 15-летняя казашка Дина Кожасаева тоже не осталась без приза - она получила звание «Юная Мисс Москва-2018».
Юной «Мисс Москва-2018» стала 15-летняя казашка 

Напомним, 15-летняя казашка Дина Кожасаева стала финалисткой фестиваля талантов и красоты «Мисс Москва-2018». Как оказалось, девочка живет в Москве с рождения и мечтает стать моделью, благо рост и внешние данные позволяют. По словам ее матери, Линды Кожасаевой, семья родом из Казахстана, но много лет назад перебралась в Москву. Сейчас Дина учится в 9 классе Романовской школы №1240 и посещает музыкальную школу.


Юной «Мисс Москва-2018» стала 15-летняя казашка 

 

Фото: vk.com/c.jewellery

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Ключевые слова: Россия, общество,
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Автор:

Сайра Амантаева

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