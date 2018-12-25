Юной «Мисс Москва-2018» стала 15-летняя казашка

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Москве на конкурсе «Мисс Москва - 2018» блеснула наша соотечественница, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В финале конкурса участвовали 49 девушек. В итоге главный титул завоевала 24-летняя Алеся Семеренко. 15-летняя казашка Дина Кожасаева тоже не осталась без приза - она получила звание «Юная Мисс Москва-2018».



Напомним, 15-летняя казашка Дина Кожасаева стала финалисткой фестиваля талантов и красоты «Мисс Москва-2018». Как оказалось, девочка живет в Москве с рождения и мечтает стать моделью, благо рост и внешние данные позволяют. По словам ее матери, Линды Кожасаевой, семья родом из Казахстана, но много лет назад перебралась в Москву. Сейчас Дина учится в 9 классе Романовской школы №1240 и посещает музыкальную школу.





Фото: vk.com/c.jewellery