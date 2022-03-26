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    23:00, 25 Март 2022 | GMT +6

    Юношеский чемпионат Казахстана по таеквондо пройдет в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Актобе в скором времени будет принимать юношеский чемпионат Казахстана по таеквондо. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации.

    Он пройдет с 28 по 30 марта во Дворце единоборств.

    В течение трех дней 478 спортсменов со всех регионов страны (кроме СКО), определят сильнейших в 20-ти весовых категориях.

    Призеры турнира попадут в состав национальной сборной РК, которая в дальнейшем примет участие в чемпионате мира, который пройдет в столице Болгарии, а также в чемпионате Азии в Монголии.


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