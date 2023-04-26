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Юношеский чемпионат Казахстана по настольному теннису стартовал в Алматы

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Апреля 2023, 19:36
Юношеский чемпионат Казахстана по настольному теннису стартовал в Алматы Фото: olympic.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В алматинском Центре настольного тенниса ADD начались матчи юношеского чемпионата Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В командном турнире теннисисты сыграли в подгруппах, откуда по две лучшие сборные вышли в финальную восьмёрку и продолжают борьбу за медали. Среди девушек: Астана, Алматы, Шымкент, Абайская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская, Туркестанская области.

Среди юношей: Астана, Алматы, Шымкент, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская, Туркестанская области.


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