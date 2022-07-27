27 Июля 2022 23:00

Юношеский чемпионат Казахстана по настольному теннису пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы примет юношеский чемпионат Казахстана по настольному теннису. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Старт будет дан 29 июля. Соревнования будут проходить в алматинском Центре настольного тенниса ADD.

В командных, в личных, в парных, смешанных разрядах выступят теннисисты Нур-Султана, Алматы, Шымкента, а также спортсмены из областей республики.





Фото: olympic.kz