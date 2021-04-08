Юношеский чемпионат Казахстана по боксу пройдет в Атырау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 10 по 14 апреля в Атырау пройдет чемпионат Республики Казахстан по боксу среди юношей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

В течение пяти дней около 250 юных мастеров кожаных перчаток со всех регионов страны определят сильнейших в 20 весовых категориях. В связи с карантинной обстановкой в стране турнир будет проводиться без зрителей.

Стоит отметить, что в чемпионате Казахстана примут участие боксеры, которые стали лучшими в региональном отборе.

Бои будут проходить в спортивном комплексе «Атырау».







