Юношеский чемпионат Казахстана по бадминтону завершился в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске состоялся юношеский чемпионат Республики Казахстан по бадминтону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В соревновании приняли участие более 100 спортсменов из Алматинской, Туркестанской, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей, а также из Шымкента и Алматы.

По итогам шести игровых дней соревнований призовые места распределились следующим образом:

Мужская одиночная категория.

1 место – Ромазанов Айтуар (Костанайская область);

2 место – Батькаев Дамир (г. Шымкент);

3 место – Еливанов Тимофей (Костанайская область);

3 место – Жумабаев Дамир (Костанайская область).

Женская одиночная категория.

1 место – Наменова Диана (Костанайская область);

2 место – Тугаева Салтанат (Западно-Казахстанская область);

3 место – Халанская Дарья (Карагандинская область);

3 место – Кулешова Алиса (Костанайская область).

Мужская парная категория.

1 место – Ромазанов Айтуар – Еливанов Тимофей (Костанайская область);

2 место – Жумабаев Дамир – Джрамухамедов Амирлан (Костанайская область);

3 место – Батькаев Дамир – Тапишев Арнур (г. Шымкент, Западно-Казахстанская область);

3 место – Галиакбар Галымбек – Мурнов Михаил (Западно-Казахстанская область).

Женская парная категория.

1 место – Наменова Диана – Дукенова Жанель (Костанайская, Акмолинская область);

2 место – Тугаева Салтанат – Жанерке Сагындык (Западно-Казахстанская область);

3 место – Халанская Дарья – Алпысова Гульбакыт (Карагандинская область);

3 место – Комарова Линара – Джартаева Жанна (Костанайская область).

Смешанная парная категория.

1 место – Батькаев Дамир – Дукенова Жанель (г. Шымкент, Акмолинская область);

2 место – Ромазанов Айтуар – Камарова Линара (Костанайская область);

3 место – Еливанов Тимофей – Джартаева Жанна (Костанайская область);

3 место – Жумабаев Дамир – Наменова Диана (Костанайская область).