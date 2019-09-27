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Юношеский чемпионат Азии по водным видам спорта: у Казахстана еще 3 медали

27 Сентября 2019 13:56
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Юношеский чемпионат Азии по водным видам спорта: у Казахстана еще 3 медали

БЕНГАЛУРУ. КАЗИНФОРМ - Во второй день юношеского чемпионата Азии по водным видам спорта в городе Бенгалуру (Индия) казахстанцы добавили в актив сборной еще 3 медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Илья Краснояров завоевал «бронзу» на дистанции 100 баттерфляй, показав время 00.58.98.

Кроме него еще 3 бронзовые медали в копилку Казахстана принесли Диас Тлеубек на дистанции 200 брасс (02.32.69) и Михаил Царев на дистанции 100 вольный стиль - 00.53.26.

Добавим, что ранее казахстанские спортсмены завоевали семь наград континентального первенства среди возрастных групп.

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Ключевые слова: Спорт,
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