Юношеский чемпионат Азии по водным видам спорта: у Казахстана еще 3 медали

БЕНГАЛУРУ. КАЗИНФОРМ - Во второй день юношеского чемпионата Азии по водным видам спорта в городе Бенгалуру (Индия) казахстанцы добавили в актив сборной еще 3 медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Илья Краснояров завоевал «бронзу» на дистанции 100 баттерфляй, показав время 00.58.98.

Кроме него еще 3 бронзовые медали в копилку Казахстана принесли Диас Тлеубек на дистанции 200 брасс (02.32.69) и Михаил Царев на дистанции 100 вольный стиль - 00.53.26.

Добавим, что ранее казахстанские спортсмены завоевали семь наград континентального первенства среди возрастных групп.