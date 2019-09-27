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Юношеский чемпионат Азии по водным видам спорта: у Казахстана еще 3 медали
27 Сентября 2019 13:56
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БЕНГАЛУРУ. КАЗИНФОРМ - Во второй день юношеского чемпионата Азии по водным видам спорта в городе Бенгалуру (Индия) казахстанцы добавили в актив сборной еще 3 медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Новости по темеКазахстан завоевал еще 4 медали на юношеском ЧА по водным видам спорта Казахстанские пловцы завоевали 3 «бронзы» на юношеском чемпионате по водным видам спорта Дмитрий Баландин стал седьмым на чемпионате мира по плаванию
Илья Краснояров завоевал «бронзу» на дистанции 100 баттерфляй, показав время 00.58.98.
Кроме него еще 3 бронзовые медали в копилку Казахстана принесли Диас Тлеубек на дистанции 200 брасс (02.32.69) и Михаил Царев на дистанции 100 вольный стиль - 00.53.26.
Добавим, что ранее казахстанские спортсмены завоевали семь наград континентального первенства среди возрастных групп.
Ключевые слова: Спорт,
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