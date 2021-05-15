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    23:00, 14 Май 2021 | GMT +6

    Юношеские игры Казахстана по боксу пройдут в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - C 17 по 23 мая в Атырау пройдут пятые Юношеские игры Казахстана по боксу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации бокса Казахстана.

    Соревнования проводятся среди юношей и девушек 2003-2004 года рождения в 11 весовых категориях.

    Здесь будут соревноваться более 370 боксеров со всех регионов страны. Боксеры, недавно принимавшие участие в чемпионате мира, также будут участвовать в играх, которые проводятся раз в четыре года. Соревнование будет транслироваться в прямом эфире на YouTube канале Федерации бокса Атырау.

    Теги:
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