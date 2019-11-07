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Юношеская сборная РК показала свой лучший результат на шахматной олимпиаде в Турции
ЧОРУМ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана заняла 4 место на юношеской Олимпиаде в турецком Чоруме. Всего в соревновании приняли участие лучшие сборные из 48 стран мира. Казахстанцы в командном зачете проиграли лишь один матч из 9, уступив по очкам Азербайджану, Узбекистану и Беларуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.
«Да, это лучший результат нашей юношеской сборной за всю историю отечественных шахмат, но мы могли выступить лучше. Не хватило чуточку везения, – говорит тренер детско-юношеской сборной Казахстана Ануар Исмагамбетов, – Тем не менее, уверен, что это хороший задел, и теперь мы не имеем права уронить эту планку».
Каждая команда была представлена 4 игроками: тремя мальчиками и одной девочкой. Казахстанскую сборную представили Казыбек Ногербек, Бибисара Асаубаева, Арыстан Исанжулов и Нургали Назерке. Стоит отметить, что Бибисара играла за второй мужской доской.
«Эта Олимпиада действительно была знаковой, – уверена исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Ирина Грищенко. – В личном зачете казахстанцы взяли 4 медали. Нургали Назерке и Бибисара Асаубаева заняли 2 и 3 места среди девочек. Арыстан Исанжулов стал лучшим на третьей доске, а Назерке Нургали взяла «бронзу» - на четвертой».
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