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Юношеская сборная РК по греко-римской борьбе стала второй на турнире в Турции
12 Мая 2022 09:25

Юношеская сборная РК по греко-римской борьбе стала второй на турнире в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по греко-римской борьбе U-17 заняла второе общекомандное место на международном турнире Victory Cup в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Результаты спортсменов:

Ю.Ашрапов, 60 кг - 1 место;
А. Жума, 48 кг - 2 место;
Б. Корганов, 80 кг - 2 место;
Е. Ермуханбет, 51 кг - 2 место;
Н. Бекимов, 55 кг - 3 место;
А. Акимбаев, 60 кг - 3 место;
Т. Амангелди, 65 кг - 3 место;
Н. Аманалы, 80 кг - 3 место;
К. Амангелди, 110 кг - 3 место.


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