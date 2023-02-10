Юношеская сборная Казахстана вышла в финал Кубка развития-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана до 17 лет в заключительном матче группового этапа международного турнира «Кубок Развития» обыграла своих сверстников из Беларуси со счетом 1:0, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Казахстана.

Единственный гол в матче записал на свой счет нападающий сборной Казахстана U-17 Ильяс Абиль, который забил свой второй гол на турнире в Минске.

Таким образом, подопечные Александра Кузнецова одержали третью победу кряду и вышли в финал Кубка Развития. Стоит отметить, сборная Казахстана U-17 – единственная команда на турнире, выигравшая все свои матчи на групповом этапе, не пропустив при этом ни одного гола.

За первое место наши юноши поборются со сборной России U-17. Финал состоится 11 февраля в 20:00 по времени Астаны.

Казахстан U-17: Абылхаир Алиакбар (в), Елжан Молдахмет, Эльхан Саидов, Алихан Исраилов (к), Адилет Мынбай, Ильяс Абиль, Тимур Курбанов, Шынгыс Дуйсенбек, Рустам Жанхаев, Данияр Ерлан, Тамерлан Агиманов;

Резерв: Ильдар Мендыгалиев (в), Шахбоз Тураев, Виктор Лакеев, Ерасыл Сарсенбай, Аян Байдаулетов, Адилет Омей, Алан Адахаев, Ахметали Калтанов, Эмин Мусаев;

Старший тренер: Александр Кузнецов.