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Юношеская сборная Казахстана пропустила 10 мячей от Португалии
11 Октября 2018 05:10 47
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Юношеская сборная Казахстана уступила сверстникам из Португалии со счетом 10:0, сообщает СИА «SPORTINFORM».
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Подопечные Игоря Свечникова были разгромлены земляками Криштиану Роналду в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы-2019. Это был стартовый матч для обеих команд, португальцы «отгрузили» в ворота нашей команды по 5 мячей в каждом из таймов. Причем, в ворота нашей команды забили сразу 9 представителей соперника - форвард Даниэль Родригеш оформил дубль.
Кроме того, в группе №11 также есть команды Уэльса и Беларуси. С британцами наша команда встретится уже в ближайшую субботу, а заключительный матч проведет во вторник.
Фото - kff.kz
Ключевые слова: Спорт,
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