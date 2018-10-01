Юношеская сборная Казахстана пропустила 10 мячей от Португалии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Юношеская сборная Казахстана уступила сверстникам из Португалии со счетом 10:0, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Подопечные Игоря Свечникова были разгромлены земляками Криштиану Роналду в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы-2019. Это был стартовый матч для обеих команд, португальцы «отгрузили» в ворота нашей команды по 5 мячей в каждом из таймов. Причем, в ворота нашей команды забили сразу 9 представителей соперника - форвард Даниэль Родригеш оформил дубль.

Кроме того, в группе №11 также есть команды Уэльса и Беларуси. С британцами наша команда встретится уже в ближайшую субботу, а заключительный матч проведет во вторник.



Фото - kff.kz