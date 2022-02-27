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Юношеская сборная Казахстана по теннису вышла в квалификацию Кубка Дэвиса

27 Февраля 2022 18:00
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Юношеская сборная Казахстана по теннису вышла в квалификацию Кубка Дэвиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Шри-Ланке завершился предквалификационный этап Juniors Davis Cup среди Национальных команд, где выступают игроки до 16 лет. По результатам турнира юношеская сборная Казахстана вышла в квалификацию Кубка Дэвиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

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Сборная Казахстана во главе с капитаном Жансултаном Чемботевым и игроками: Дамиром Калдыбековым, Амиром Омархановым и Виталием Зацепиным сначала уверенно разгромила Малайзию 3:0. Затем с таким же счетом был повержен Ирак.

В 1/4 финала казахстанские юниоры не оставили никаких шансов сборной Монголии - 3:0. В трёх играх с нашими монгольская команда взяла всего четыре гейма.

Полуфинальный матч с Вьетнамом получился очень напряженным. В стартовой игре Амир Омарханов победил Нгуена 6:4, 6:2. После второго матча Фам Ла Хунг сделал счёт 1:1, обыграв Калдыбекова - 6:2, 6:1, а уже в решающей парной игре Омарханов/Зацепин принесли нашей команде путёвку в финал.

В финале сборная Казахстана уступила со счетом 0:2 команде Ирана. Виталий в тяжелейшей борьбе проиграл Гаваму - 5:7, 7:6, 3:6, а Амир Омарханов не смог одолеть Рахмани - 5:7, 2:6. Несмотря на поражение юниоры Казахстана обеспечили себе выход к квалификацию Кубка Дэвиса, которая пройдёт в апреле текущего года здесь же в Шри-Ланке.


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