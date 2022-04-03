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    21:01, 02 Апрель 2022 | GMT +6

    Юношеская сборная Казахстана по хоккею проведет два матча перед ЧМ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четвертого апреля юношеская сборная Казахстана прибудет в Словакию, где продолжит подготовку к чемпионату мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанской федерации хоккея.

    В рамках сборов подопечные Сергея Старыгина проведут два товарищеских матча.

    Первый пройдет 6 апреля против сборной Дании (U-18) и второй 7 апреля против словацкой команды «Хамиково», выступающей во второй словацкой лиге.

    Юниорский чемпионат мира стартует 11 апреля.


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