Юношеская сборная Казахстана по хоккею проведет два матча перед ЧМ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четвертого апреля юношеская сборная Казахстана прибудет в Словакию, где продолжит подготовку к чемпионату мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанской федерации хоккея.

В рамках сборов подопечные Сергея Старыгина проведут два товарищеских матча.

Первый пройдет 6 апреля против сборной Дании (U-18) и второй 7 апреля против словацкой команды «Хамиково», выступающей во второй словацкой лиге.

Юниорский чемпионат мира стартует 11 апреля.