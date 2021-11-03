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    15:00, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Юношеская сборная Казахстана по хоккею примет участие в международном турнире в Минске

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 11 по 13 ноября в Минске пройдёт международный турнир «Кубок Президентского спортивного клуба» среди юношей в возрасте до 17 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    В столице Беларуси Казахстан представят игроки 2004 и 2005 годов рождения. Также в соревнованиях примут участие также команды Беларуси (U-17), России (U-16) и Словакии (U-16). Турнир пройдёт по круговом формате по трёхочковой системе. Матчи состоятся на «Чижовка-Арене». Возглавит сборную до 17 лет Сергей Старыгин.

    11 ноября 2021, 20:00. Беларусь - Казахстан
    12 ноября 2021, 16:00. Россия - Казахстан
    13 ноября 2021, 14:00. Казахстан - Словакия


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