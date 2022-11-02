Юношеская сборная Казахстана по футзалу начнет отбор на Евро-2023 с основного раунда

2 Ноября 2022, 23:23

2 Ноября 2022, 23:23

Юношеская сборная Казахстана по футзалу начнет отбор на Евро-2023 с основного раунда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завтра, 3 ноября, состоятся жеребьевки предварительного и основного раундов квалификации юношеского Чемпионата Европы-2023 по футзалу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

В рейтинге УЕФА из 35-ти Ассоциаций-членов УЕФА юношеская сборная Казахстана занимает 23-е место. Это ей позволяет начать отборочный турнир с основного раунда.

Десять команд с низким рейтингом стартуют в январе 2023 года в предварительном раунде. Во втором – основном раунде за семь путевок на Чемпионат Европы – 2023 будут бороться 28 команд. Казахстан при жеребьевке будет находиться в последней, четвертой корзине. Игры состоятся 21-26 марта 2023 года.

Сам Чемпионат Европы пройдет в хорватском городе Пореч с 3 по 10 сентября 2023 года.

Фото: kazfootball.kz.