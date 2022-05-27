27 Мая 2022 19:51

Юношеская сборная Казахстана по футболу сыграет товарищеские матчи с Азербайджаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юношеская сборная Казахстана до 19 лет проведет два товарищеских матча против сверстников из Азербайджана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Учебно-тренировочный сбор команды стартует 2 июня на СТБ «Талгар». После чего наши юноши отправятся в Габалу, где сыграют против команды хозяев – Азербайджана U-19. Матчи состоятся 7 и 10 июня.

Старший тренер юношеской сборной Вахид Масудов огласил список приглашенных футболистов:

Вратари: Никита Политик («Кайрат»), Дулат Талыспаев («Тараз»);

Защитники: Аслан Ахмедов, Александр Мрынский, Сергей Иванов, Султан Аскаров, Амирали Оразбек, Алмаз Абдуалиев (все – «Кайрат»);

Полузащитники: Рамазан Каримов, Мирас Кобеев, Мирас Оматай, Амир Темиргали, Алиби Мухит (все – «Кайрат-Жастар»), Али Турганов, Магжан Токтыбай (оба – «Оңтүстік»), Давид Есимбеков («Жетысу»), Мукагали Пангерей («Атырау»);

Нападающие: Ян Труфанов, Сэйф Попов (оба – «Кайрат»), Саламат Жумабеков («Астана»);

Тренерский штаб: Вахид Масудов – старший тренер, Иван Азовский – ассистент старшего тренера, Юрий Ишутин – тренер вратарей.