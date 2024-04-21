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    23:50, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    Юношеская сборная Казахстана одолела норвежцев перед ЧМ по хоккею

    Юношеская сборная Казахстана одолела норвежцев перед ЧМ по хоккею
    Фото: Казахстанская федерация хоккея

    В рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею в Финляндии юношеская сборная Казахстана провела товарищеский матч против Норвегии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

    По итогам первой двадцатиминутки игры наши хоккеисты вели с преимуществом в две шайбы, отличились Карим Кажибеков и Асанали Саркенов. Во втором периоде команды обменялись шайбами, в составе казахстанской команды вновь забросил Асанали Саркенов. Однако, в третьем отрезке игры сопернику удалось не только забить еще один гол, но и сравнять счет меньше за три минуты до конца игры.

    Матч перешел в овертайм, который победителя не выявил. В серии послематчевых буллитов точку в матче поставил Карим Кажибеков, принеся победу сборной Казахстана со счетом 4:3.

    Юношеский чемпионат мира по хоккею стартует 25 апреля в Финляндии. 26 апреля сборная Казахстана проведет первый матч турнира против Швейцарии.

     

    Теги:
    Спорт Министерство туризма и спорта РК спортсмены Казахстана Хоккей Зимние виды спорта
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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