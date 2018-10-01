Юношеская сборная Казахстана одержала победу в матче отбора на ЕВРО-2019

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Юношеская сборная Казахстана до 17 лет во втором матче отборочного турнира чемпионата Европы-2019 одержала победу над сверстниками из Уэльса, передает СИА «SPORTINFORM».

В первом матче подопечные Игоря Свечникова были нещадно разгромлены хозяевами турнира Португалией с неприличным счетом - 10:0. Но во втором матче казахстанцы сумели, в некоторой степени, реабилитироваться, обыграв сборную Уэльса - 1:0. Единственный мяч в конце встречи забил полузащитник нашей команды Адильхан Добай.

Уэльс U-17 - Казахстан U-17 - 0:1 (0:0)

Гол: Адильхан Добай 86

Предупреждение: Джош Томас 80 - Дамир Касабулат 33, Бауржан Магжан 79

Уэльс U-17: Киан Тайлер, Харви Рю, Эли Кинг (Рубин Колуилл 72), Люк Ноубл (К), Джек Мэделин, Брели Гиббингс (Джош Томас 53), Чем Кэмпбелл (Оуэн Хескет 49), Уил Расс, Оуэн Бек (Дэн Мэлоун 72), Джейми Рикард (Джо Бадд 53), Тайвонг Рушеша.

Казахстан U-17: Константин Пузанов, Дамир Касабулат (К), Тенизбай Абдурахманов, Кахрамон Хасанов, Айбар Кусаинов (Байжан Маделхан 69), Адильхан Добай, Лев Кургин, Владислав Бутырин (Абдулла Шен 78), Магжан Бауржан, Александр Широбоков, Адилет Куаныш (Ален Айманов 59)

Судьи: Федор Заммит (Мальта), Люк Портелли (Мальта), Нуну Перейра (Португалия), Клаудиу Перейра (Португалия)