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Юношеская сборная Казахстана до Буэнос-Айреса летела 27 часов

5 Октября 2018 21:40 87
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Юношеская сборная Казахстана до Буэнос-Айреса летела 27 часов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана прибыла в Буэнос-Айрес для участия в III Юношеских Олимпийских играх, передает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на НОК РК.

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Отмечается, что спортсмены провели около 27 часов в полете. Маршрут до столицы Аргентины из Астаны был представлен остановками в Стамбуле и Сан-Паулу. Спортсмены уже поселились в Олимпийской деревне. 6 октября состоятся первые тренировки.

Напомним, что за Казахстан на Юношеской Олимпиаде будут выступать 58 атлетов.

Фото - НОК РК

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Ключевые слова: Олимпиада, Спорт,
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