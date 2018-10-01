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Юношеская сборная Казахстана до Буэнос-Айреса летела 27 часов
5 Октября 2018 21:40 87
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана прибыла в Буэнос-Айрес для участия в III Юношеских Олимпийских играх, передает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на НОК РК.
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Отмечается, что спортсмены провели около 27 часов в полете. Маршрут до столицы Аргентины из Астаны был представлен остановками в Стамбуле и Сан-Паулу. Спортсмены уже поселились в Олимпийской деревне. 6 октября состоятся первые тренировки.
Напомним, что за Казахстан на Юношеской Олимпиаде будут выступать 58 атлетов.
Фото - НОК РК
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