Юношеская сборная Казахстана до 19 лет крупно уступила на старте отбора ЕВРО-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юношеская сборная Казахстана до 19 лет провела свой первый матч в рамках квалификации чемпионата Европы-2020, передает Sports.kz.

Соперником была юношеская сборная Хорватии. Матч завершился победой хорватской сборной, которая забила в ворота сборной Казахстана три безответных гола. В составе хорватской дружины отличились Иван Брнич (дубль) и Марио Чуич.

Следующим соперником сборной Казахстана U-19 будет Грузия. Игра состоится 12 октября.

Хорватия U-19 — Казахстан U-19 3:0 (2:0)

Голы: Брнич 32, 69, Чуич 36

Предупреждения: Гвардиол 66 — Зыкырьянов 3, Герасимов 75

Хорватия U-19: Жигер (В), Юришич, Вушкович (К), Гвардиол, Брнич (Купрешак 72), Янкович (Бельо 72), Шарич (Здунич 72), Чуич (Грозница 81), Хрвой, Сучич (Либер 87), Кризманич

Старший тренер — Йосип Шимунич

Казахстан U-19: Пузанов (В), Савкив, Жаксылыков, Бауржан (Митрофанов 77), Имангазиев (Джарлаев 68), Жумабек, Зыкырьянов (Сеитов 77), Ажимов (К), Добай (Нурбай 84), Майдан, Мухамед (Герасимов 68)

Старший тренер — Александр Фамильцев

Судьи: Хесник, Неску (оба — Румыния), Солои, Богар (оба — Венгрия)

09.10.2019. Дьер, Венгрия. Стадион «Дьирмот»