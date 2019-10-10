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Юношеская сборная Казахстана до 19 лет крупно уступила на старте отбора ЕВРО-2020
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юношеская сборная Казахстана до 19 лет провела свой первый матч в рамках квалификации чемпионата Европы-2020, передает Sports.kz.
Соперником была юношеская сборная Хорватии. Матч завершился победой хорватской сборной, которая забила в ворота сборной Казахстана три безответных гола. В составе хорватской дружины отличились Иван Брнич (дубль) и Марио Чуич.
Следующим соперником сборной Казахстана U-19 будет Грузия. Игра состоится 12 октября.
Хорватия U-19 — Казахстан U-19 3:0 (2:0)
Голы: Брнич 32, 69, Чуич 36
Предупреждения: Гвардиол 66 — Зыкырьянов 3, Герасимов 75
Хорватия U-19: Жигер (В), Юришич, Вушкович (К), Гвардиол, Брнич (Купрешак 72), Янкович (Бельо 72), Шарич (Здунич 72), Чуич (Грозница 81), Хрвой, Сучич (Либер 87), Кризманич
Старший тренер — Йосип Шимунич
Казахстан U-19: Пузанов (В), Савкив, Жаксылыков, Бауржан (Митрофанов 77), Имангазиев (Джарлаев 68), Жумабек, Зыкырьянов (Сеитов 77), Ажимов (К), Добай (Нурбай 84), Майдан, Мухамед (Герасимов 68)
Старший тренер — Александр Фамильцев
Судьи: Хесник, Неску (оба — Румыния), Солои, Богар (оба — Венгрия)
09.10.2019. Дьер, Венгрия. Стадион «Дьирмот»
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