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Юношеская сборная Казахстана до 17 лет узнала соперников в отборе на ЕВРО-2021

3 Декабря 2019 22:12
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Юношеская сборная Казахстана до 17 лет узнала соперников в отборе на ЕВРО-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы-2021, передает Sports.kz.

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Сборная Казахстана до 17 лет по итогам жребия попала в седьмую группу, где компанию нашим юношам составят сборные Швеции, Израиля и Финляндии.

Отборочные матчи чемпионата Европы-2021 состоятся осенью 2020 года.

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Ключевые слова: Спорт,
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