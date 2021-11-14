Юношеская команда РК стала бронзовым призером международного турнира по хоккею в Беларуси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юношеская команда Казахстана по хоккею стала третьей на международном турнире в Минске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

В столице Беларуси завершился международный турнир среди юношей до 17 лет на Кубок Президентского клуба.

Команда Казахстана в трех матчах одержала одну победу и заняла итоговое третье место.

Победа была добыта в матче против МТЗ.