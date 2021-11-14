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Юношеская команда РК стала бронзовым призером международного турнира по хоккею в Беларуси
14 Ноября 2021 20:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юношеская команда Казахстана по хоккею стала третьей на международном турнире в Минске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
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В столице Беларуси завершился международный турнир среди юношей до 17 лет на Кубок Президентского клуба.
Команда Казахстана в трех матчах одержала одну победу и заняла итоговое третье место.
Победа была добыта в матче против МТЗ.
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