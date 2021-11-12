Юношеская команда Казахстана U-17 по футболу стартовала в квалификации EURO-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юношеская команда Казахстана U-17 в первом матче квалификации EURO-2022 на выезде уступила Португалии со счетом – 0:5. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Португалия U-17 – Казахстан U-17 – 5:0

Голы: Бахтишат Абдуллаев 3 (автогол), 40 (автогол), Гиллерме Сантос 47, Динис Родригеш 49, Жоау Велозу 59 (пенальти)

Казахстан U-17: Никита Политик (В) – Жанайдар Дуйсенов, Алихан Исраилов, Аскар Бижан, Досхан Дуйсенбек (Роланд Хануев 53) – Олжас Байбек (К), Бахтишат Абдуллаев (Абзал Баймолда 65), Никита Михайлов – Глеб Валгушев (Динмухамед Сайын 46 (Арсен Турушбаев 81)), Жанер Жазмагамбетов (Алишер Кусаинов 65), Абинур Нурымбет;

Резерв: Айдос Кемаладин (В), Мирас Рихард (В) – Александр Мигунов – Амир Алихан;

Старший тренер: Кирилл Морунов.

Юношеская сборная Казахстана U-17 стартовала в квалификации на EURO-2022, который пройдет в Израиле. В группе 11 помимо Казахстана и Португалии также находятся Уэльс и Украина.

Следующий матч подопечные Кирилла Морунова проведут 13 ноября, на выезде против Украины. А 16 ноября дома примут сверстников из Уэльса.