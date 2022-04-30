Юношеская команда Казахстана по теннису пробилась на ЧМ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы одержали волевую решающую победу над Таиландом 2:0 и завоевали путевку в финальный этап командного чемпионата мира, который пройдет осенью текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.

Первое очко в копилку нашей команды принес Дамир Жалгасбай: в невероятной по накалу игре он одолел своего соперника в трех сетах в трехчасовом матче.

Во втором матче победу праздновал Зангар Нурланулы, который разгромил своего оппонента.

Сборная Казахстана (Дамир Жалгасбай, Зангар Нурланулы, Даниель Тазабеков, капитан команды Сергей Квак) впервые в истории принесла стране путевку в финальный этап юниорского первенства мира.