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    17:40, 30 Апрель 2022 | GMT +6

    Юношеская команда Казахстана по теннису пробилась на ЧМ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы одержали волевую решающую победу над Таиландом 2:0 и завоевали путевку в финальный этап командного чемпионата мира, который пройдет осенью текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.

    Первое очко в копилку нашей команды принес Дамир Жалгасбай: в невероятной по накалу игре он одолел своего соперника в трех сетах в трехчасовом матче.

    Во втором матче победу праздновал Зангар Нурланулы, который разгромил своего оппонента.
    Сборная Казахстана (Дамир Жалгасбай, Зангар Нурланулы, Даниель Тазабеков, капитан команды Сергей Квак) впервые в истории принесла стране путевку в финальный этап юниорского первенства мира.

    Теги:
    Спорт Теннис
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